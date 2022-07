Vojvodkyňa Kate sa objavila na štvrťfinále Wimbledonu. A v akých parádnych šatách! Manžleka princa Williama každoročne navštívi trávnatý grandslam a výnimkou nie je ani tento rok, píše Šport24. Veselá vojvodkyňa sa odviazala a zápasy na trávnatom povrchu poriadne prežívala.

Kate určite potešil postup Brita Camerona Norrieho do semifinále, ešte predtým však sledovala famózny obrat Novaka Djokoviča.

Výkon srbského tenistu dostal vojvodkyňu do varu, čo potvrdzujú zábery priamo z tribúny. Pozrite sa s nami, čo vyvádzala Kate počas zápasu a aké problémy jej narobil vietor a neposlušné šaty. Ale bola v nich nádherná! Tentoraz si vybrala bledomodré šaty bielymi bodkami od Alessandry Richs.

FOTO krásnej Kate v bodkovaných šatách nájdete v galérii.

Ďalšie zápasy si však Kate pozrie už len v pohodlí obývačky v televízii. Minulý týždeň prišla do kontaktu s osobou nakazenou koronavírusom, a tak musela ísť do izolácie, kde by mala zostať desať dní, píše Šport24. Vojvodkyňa nemá žiadne príznaky ochorenia.

Aj Lady Diana mala rada bodky. Pozrite si podobné bledomodré šaty, v ktorých svokra vojvodkyne Kate v roku 1989 len tak žiarila! FOTO v galérii.