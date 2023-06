Katherine Heigl, známa zo seriálu Klinika Grace, je členkou Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní, často označovanej ako mormónska cirkev. Tá má svoje špecifické učenie a hodnoty a herečka pod jej vplyvom kritizovala scenár seriálu, niektoré časti označila za urážlivé voči jej postave.

Jej postava sa objavila v seriáli počas prvej sezóny v roku 2005 a ukončila svoje pôsobenie v roku 2010. Heigl dokonca získala Emmy za tento seriál, ale aj tak počas šiestej série uprostred búrky kontroverzií, ktorá zahŕňala spor o plat a konflikty s tvorkyňou seriálu, kde sa miešala aj jej viera, definitívne odišla.

Herečka si v 90. rokoch zahrala v niekoľkých filmoch, vrátane Disneyho hitu Wish Upon a Star, medzi jej obľúbenejšie filmy patrí hit z roku 2007 Knocked Up a film 27 Dresses. Zaradili ju medzi romantické hrdinky ako je Julia Roberts, Sandra Bullock či Meg Ryan.

Mormonizmus pomohol rodine vyrovnať sa s tragédiou

Katherine Heigl sa nenarodila a nevyrástla v Los Angeles. Veľkú časť detstva strávila v Utahu, kde viac ako 50% populácie tvoria mormóni. Podľa Deseret News jej viera Heigl pomohla vydržať tragickú stratu brata pri autonehode, keď mala len 7 rokov. V tom čase bol jej otec luterán a matka katolíčka, no bola to mormónska cirkev, ktorá im najviac pomohla vyrovnať sa so stratou.

Herečka sa o svojom náboženskom presvedčení rozhovorila aj v roku 2014 v rozhovore pre Good Housekeeping . "Táto štruktúra cirkvi a disciplína boli pre mňa naozaj dobré," povedala. "Mala som detstvo, ktoré bolo detstvom. Počúval som svojich rodičov. Rešpektoval som pravidlá."

Stiahla sa k rodine

Napriek tomu, že Heigl už nie je praktizujúca mormónka, do veľkej miery zohľadňuje hodnoty tejto cirkvi aj v svojej rodine. S manželom, spevákom a skladateľom Joshom Kelleym a ich dcérami sa v roku 2010 presťahovali do Oakley v Utahu, aby sa dostali ďalej od Los Angeles. V roku 2016 sa stali päťčlennou rodinou a stále bývajú na svojom ranči v Utahu, čo spôsobilo, že herečka sa filmového šoubiznisu vzdialila. A filmovému svetu sa hádam aj uľavilo, často ju označovali za nepríjemnú či náročnú…