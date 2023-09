Obľúbená moderátorka je notoricky spája s reláciou Pošta pre teba, vďaka ktorej si získala množstvo priaznivcov. Katka patrí medzi ženy, ktoré maju tvary "krv a mlieko" a rozhodne sa za ne nehabní. Nedávno sa ale pochválila, že zhodila 13 kíl, o čom napísal aj portál Wanda.sk.

Katarína Brychtová vôbec nestarne. Zdroj: Július Dubravay

Katkina dcéra si za manžela zobrala Američana a porodila mu dvoch synov. Moderátorka si tak rolu babičky užíva ako vie, no dcéra a vnuci sú od nej príliš ďaleko. Preto sa rozhodla zavítať do Ameriky a zverejnila zábery s dcérou priamo z pláže. Pozrite, ako im to spolu pristane.