Obľúbená moderátorka Katarína Brychtová (55) sa za svoje kyprejšie ženské krivky nikdy nehanbila. Rokmi sa na ňu nalepilo zopár kíl, no z charizmy jej to rozhodne neubralo, píše Wanda. Napriek tomu sa Katka rozhodla pre radikálnu zmenu a pustila sa do chudnutia, ale s rozumom!

Herečka Katka Brychtová pred premenou. Zdroj: Emil Vasko

Do boja s prebytočnými kilami sa dala ešte v roku 2019. Zverila sa do rúk špecialistov na výživu, ktorí jej poskladali zdravý jedálniček, uvádza preženu.joj.sk. Začala cvičiť a podarilo sa jej zhodiť až 13 kilogramov. Na jej postave je to poriadne vidno!

"Zdravá strava, dva razy týždenne fitko a kilá idú dole," prezradila cestu k štíhlejšiemu telu.

Je z nej iná žena! FOTO jej premeny nájdete v galérii.

Mohlo by vás zaujímať: