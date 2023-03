Keď Katka začiatkom januára odhalila tehotenské bruško, dala svetu najavo, že v lete sa stane dvojnásobnou maminou. Tanečnica tak zároveň zmietla zo stola všetky fámy o kríze v manželstve s Borisom Jakešom, s ktorým tri roky nezverejnila žiadnu spoločnú fotku. Keď tak urobila naposledy, obhajovala Borisa, že o publicitu na sociálnych sieťach nemá záujem. Výnimku urobili až teraz, o čom napísal aj časopis Život.

Jakešovci sú momentálne na dovolenke v Thajsku. Mesiac trvajúci pobyt sa im pomaly chýli ku koncu a mamina 3-ročnej Izabelky sa k doteraz zverejneným fotkám rozhodla pridať aj jednu s manželom! Spoločný záber okomentovala len tromi modrými srdiečkami a neskôr sa vyjadrila k tomu, prečo sa ako celá rodina nefotia častejšie. "Nie každý chlap je nastavený na insta life a ja to rešpektujem. Ja som rada, že my žijeme ten reálny life so všetkým, čo k tomu patrí. Ak hľadáte profily dokonalých rodiniek, tu asi neobstojím, ale verím, že si tu nájdete aj iné zaujímavé témy," dodala.