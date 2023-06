Aktuálne ste s klaviristom Danielom Špinerom a manželom na koncertnom turné miniaTOUR, ktoré trvá už od februára. To je celkom dlhý čas. Ako prežívate toto turné?

– Je to asi najkrajšie turné a najčarovnejšie pracovné obdobie, odkedy spievam. Mala som za tie roky skutočne krásne a vysnívané spolupráce, ale hrať s Danom naše piesne je pre mňa to najsilnejšie, čo vieme publiku ponúknuť. Tá spoločná intimita, ktorú budujeme už 17 rokov, sa do týchto koncertov naplno pretavila, a pracovať s týmito mojimi dvomi „manželmi“, jedného volám pódiový a druhého mimopódiový (smiech), je niečo, čo by som chcela v rámci práce navždy.

Cítite na pódiu rovnaké pocity ako v začiatkoch kariéry?

– Na začiatku kariéry som cítila najmä veľa neistoty, dnes si koncerty nesmierne užívam, tú hru, tvárnosť, komunikáciu s Danom, to, ako nás hudba spája a najmä som tým piesňam naplno uverila a viem sa za našu tvorbu postaviť. To je pre mňa obrovská zmena v prístupe. Už sa nebojím, čo ľudia povedia na naše piesne, v zásade ma to už ani nezaujíma, lebo som im uverila ja sama, a nesmierne ma baví a teší ich spievať a myslím, že publikum to veľmi cíti.

Manžel, Michal Pivovar, vám robí manažéra i zvukára. Nevadí vám, že ste stále spolu, v práci i v súkromí?

– Vôbec, my sme strašne radi spolu. Keď cestujeme a sme sami, vnímame to veľakrát ako rande, dáme si večeru, ideme do galérie, ak je čas... Normálne takto v práci randíme. (Úsmev.) A najmä, konečne môžeme dopovedať vety, domyslieť myšlienky, čo sa pri deckách často nestane. Možno je to čudné, ale my si naozaj veľmi užívame spoločnú prítomnosť napriek tomu, že ide o prácu.

A čo je teda pre vás tá esencia šťastného vzťahu?

– Môj muž je môj najlepší priateľ a z toho vyplýva podľa mňa všetko ostatné. Poznáme sa a chceme sa poznať so všetkým a takto sa aj ľúbime. So všetkým.