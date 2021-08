Obľúbená herečka Dominika Kavaschová sa tento rok stala prvý raz mamou. Svojmu partnerovi, hercovi Danielovi Fischerovi, priviedla na svet dcérku, ktorej vybrali krásne, trochu netradičné meno Maia. Dievčatko je zdravé a plné síl. Ešte keď bolo dievčatko v brušku, jej tato pred mamou pokľakol a požiadal ju o ruku. O túto radostnú novinku sa Dominika podelila s fanúšikmi. ,,Už som dospelá. Čakám dieťa, naučila som sa žehliť a upratovať, recyklovať odpad, vyhádzať oblečenie, ktorého som sa roky nedotkla, dokonca som už aj zasnúbená, áno, poradie je pračudesné, ale hlavne že došlo na všetko. Jupiiiii," napísala vtedy herečka na sociálnu sieť.

So svadbou chceli zrejme počkať, kým sa maličká narodí. Dominiku tak "predbehla" jej mladšia sestra Janka a minulý víkend sa z nej stala vydatá pani. Z Janky bola krásna nevesta a, samozrejme, aj Dominike to veľmi pristalo. Svojej milovanej sestre venovala na sociálnej sieti aj krásne vyznaie a prianie. ,,Moja Draga Jana, tak už nie si Kavaška. Teším sa veľmi z vašej lásky a prajem vám, aby vaša spoločná cesta bol jeden krásny, vydarený, radostný žúr ako bol tento. Ste jeden z naj párov, aké poznám, ak nie úplne naj... Priateľstvo a úcta medzi vami je závideniahodná. Nespája vás žiadna bezhlavá pubertálna láska, ale slová "mám rád" a je to tak silné, že vás nič nerozdelí. Ďakujem Bohu, že ti do života priniesol takého muža, akým je Matúš, lebo si to ako jeden z najlepších ľudí na svete, akých poznám, veľmi zaslúžiš. Byť neskonale milovaná," rozcítila sa Dominika, ktorá si však neužila sestrinu svadbu celkom tak, ako si pôvodne plánovali.

Takto krásne boli Kavašky upravené na svadbe. Zdroj: instagram.com/dominika kavaschová

Brunetka sa totiž počas veselice venovala svojej milovanej dcérke a deti jednoducho nemožno naprogramovať, kedy budú papať a spať. ,,Keď sme boli det a mladice, vždy sme si predstavovali, ako svoje svadby pretancujeme spoločne. Človek mieni, Pán Boh krásne mení. Tvoju svadbu som prekojila v izbe a verrím, že ty tu moju prekojíš tiež. Počúvala som všetko, čo sa dialo s otvoreným oknom a aspoň po zvuku som vnímala zábavu, ktorú máte. Usmievala som sa sama na izbe. Zo šťastia, že sa tak skvelo bavíte a že všetko vyšlo podľa tvojich predstáv - či krásne šaty, či výzdoba, obrad, skvelé jedlo a hudba, tvoji blízki pri tebe. Som šťastná, že váš deň bol dokonalý a teším sa, keď si to kukne na videu. Nech mám aspoň predstavu, čo všetko sa tam dialo. Odlíčená v mikči som vybehla zatancovať si s tebou aspoň redový, lebo to by som si neodpustila a utekala som potom znova naspäť k malej," s humorom jej vlastným opísala Dominika, ako vyzerala jej účasť na svadbe. Žartom podotkla, že jej svadbu sestra prekojí. Vyzerá to tak, že svadba s Danielom je v pláne, ale zrejme nie tak skoro. Veď nech si to užije aj malá Maia.

Dominika a Daniel sa takto nahodili na svadbu jej sestry Janky. Zdroj: instagram.com/dominika kavaschová