Porotkyňa v tanečnej šou Let´s Dance Tatiana Drexler má za sebou bohatú tanečnú históriu, ale videli ste jej fotografie z mladosti? Bývalá tanečníčka, ktorá v súčasnosti svoje tanečné tipy a triky posúva mladšej generácii v tanečnej škole, je aj súčasťou tanečného projektu Let´s Dance, píše magazín Eva.

Neoddeliteľnou súčasťou tanečnej šou je takisto profesionálna tanečnica a odborná poradkyňa Tatiana Drexler. Zdroj: TV Markíza

Pestrý život na parkete pretavila aj do osobného života, a to doslova. Z tanečného partnera sa neskôr stal aj partner do života. No niekedy to jednoducho neklapne a Tatiana sa posunula vpred, za mužom číslo 2.

Tretie kolo Let's Dance: Na snímke porotkyňa šou Tatiana Drexler. Zdroj: TV MARKÍZA

S kriminalistom Hartmuntom Hoppom žije v nemeckom Hannoveri. Nikdy však nezanevrela na tanec, veď je niekoľkonásobná majsterka Slovenska a semifinalistka na majstrovstvách sveta profesionálnych tanečníkov. Rovnako sa s partnerom až 9-krát prebojovali do finále majstrovstiev Nemecka. Ako však vyzerala Tatiana v čase svojej najväčšej slávy?

