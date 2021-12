Ako to však v skutočnosti je? Podrobnosti zisťoval magazín Šarm.

Mnoho Slovákov si Daru stále fixuje ako malú Darinku z klipu Zvonky štěstí s Karlom Gottom (+80), skutočnosť je však taká, že z drobného dievčatka vyrástla ostrieľaná obchodníčka. A vďačí za to svojmu staršiemu súrodencovi.

„Bola to sestra. Bola to práve ona, kto ma vzal za ruku, zaťukal na dvere a celkom konkrétne strčil nohu medzi dvere a povedal, aby si ma i napriek detský vek vypočujú,“ uviedla Dara v rozhovore pre český web extra.cz na adresu Jany Hádlovej. Práve táto o deväť rokov staršia sestra Rolins podchytila jej talent a stála za štartom blondínkinej kariéry.

„Rodinu to celé zasiahlo v tom, že každý svoje aktivity prispôsobil dianiu a povinnostiam okolo malej Darinky. Rodičia i ja sme boli súčasťou jej umeleckého rastu. Bolo to dosť náročné na čas, ale ona to tak nevnímala,“ zhodnotila pre denník Aha! Hádlová s tým, že jej chránenkyňa sa snažila v škole, ale i v nahrávacom štúdiu. Článok pokračuje na ďalšej strane.