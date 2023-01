"Chodím na balet štyrikrát týždenne, ľudia hovoria, že som oveľa štíhlejšia, ale ja tvrdo cvičím. Rada sa hýbem, a to je spojené so stratou hmotnosti," uviedla speváčka pre magazín People. Ale neschudla až príliš?

FOTO nájdete v galérii.

Takto vyzerala kedysi:

Kanadská speváčka Céline Dion (54) poriadne vystrašila fanúšikov svojho vychudnutou postavou, píše magazín Emma. Veď jej vidieť kosti. Všetkým odkázala, aby jej vzhľad neriešili. ​"Robím to pre seba. Chcem sa cítiť silná, žensky a sexi. O svojej váhe sa odmietam baviť. Ak sa mi to takto páči, nehodlám o tom diskutovať. Nesnažte sa, nefoťte ma a keď sa vám to nepáči, dajte mi pokoj," povedala.

Céline ako dieťa:

Autorka titulnej piesne k filmu Titanic sa v priebehu rokov veľmi zmenila. Rieši aj vážne zdravotné problémy, ktoré na jej zovňajšku zanechávajú viditeľné stopy.

FOTO nájdete v galérii.

