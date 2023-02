Cameron bez mejkapu prichytená v meste na prechádzke či nákupoch ani zďaleka nepripomína tú krásnu ženu z romantických komédií. Samozrejme, prečo by aj mala? 50-tnička a mama trojročnej dcérky Raddix má na to plné právo. Rovnako ako každý. Preto si pripomeňme, ako si Cameron vydláždila svoje šťastie...

Vyhovuje jej vo všetkom

Kedysi Cameron vystriedala veľa partnerov a chodila s takými hviezdami, akými sú Justin Timberlake, Alex Rodriguez či Jared Leto a vyhlasovala, že zásnuby, svadba alebo deti jej nič nehovoria. A potom prišiel jej do cesty hudobník Benji Madden a Cameron zmenila názor. Všetci sa čudovali, koho si to našla. Nebol to krásavec na prvý pohľad, navyše mal oveľa tradičnejšie myslenie ako Cameron a zdá sa, že ju nakoniec presvedčil.

Benji a Cameron sú stále spolu a zamilovaní. Fotografia je z roku 2018. Zdroj: Gettyimages

Benji nikdy nezabúda na svoju manželku, vždy si na sociálnych sieťach spomenie na jej narodeniny či iné výročie a pridá aj spoločnú foto. Hoci je nižší ako ona, menej slávny a mladší, predsa len na Cameron pôsobí ako magnet a ich manželský vzťah vyvrcholil aj uvažovaním o dieťati. Po piatich rokoch neúspešných pokusov sa rozhodli pre náhradnú matku, ktorá im dieťatko vynosila.

Viac spoločných fotografií páru a dcérky nájdete v galérii! Na koho sa podobá?

Milujem byť matkou

Cameron ako každá mam sa nestíha vždy upraviť.... Zdroj: Profimedia

V decembri 2019 pár privítal svoje prvé dieťa, dcéru Raddix. „Milujem byť matkou,“ povedala Diaz vizážistke Gucci Westmanovej v apríli 2020. „Je to najlepšia, najlepšia, najlepšia časť môjho života. Som taká vďačná a šťastná a je to tá najlepšia vec vôbec, a mám také šťastie, že sa o ňu môžem starať spolu s Benjim. Máme sa najlepšie. Som nadšená. Nemôžem tomu uveriť." Takto vyjadrila svoju radosť ešte predtým ako to oficiálne oznámili na sociálnej sieti a zároveň dodali, že budú chrániť súkromie dcérky, preto nebudú zverejňovať žiadne fotografie ani ďalšie údaje. Napriek tomu ju paparazzi sem tam nafotia a vy si môžete Raddix pozrieť v galérii.