Azda najväčšou nočnou morou každej nevesty je predstava, že ju svojou vizážou zatieni družička alebo niektorá hostka. A Kim pri výbere šiat nezohľadňovala nikoho a nič. Ako inak, obliekla si rafinované a pekelne sexi šaty, ktorými ľahko mohla strhnúť celú pozornosť na seba. Sexi čierne šaty síce boli až po zem, ale naše babičky by ich určite nazvali hanbatými. Ukázali toho viac než dosť a sotva zakryli bradavky bujného poprsia slávnej modelky a podnikateľky.

2023 TIME100 Gala Zdroj: Dimitrios Kambouris

Sošne pôsobiaca modelka, podnikateľka a hviezda reality šou Keeping up with Kardashian´s je v skutočnosti vysoká len 157 cm. Pravidelne využíva služby plastických chirurgov a nie je nijakým tajomstvom, že zvlášť si potrpí na svoje pozadie, ktoré si dala niekoľkokrát zväčšiť a vylepšiť s rozpačitým výsledkom. Napriek tomu a možno práve pre to jej meno predáva a prepožičala ho množstvu módnych a kozmetických značiek. Ikonická IT girl má 4 deti, dcéru North a syna Sainta porodila svojmu dnes už bývalému manželovi v rokoch 2013 a 2015. Náhradná matka jej vynosila ešte dcéru Chicago (2018) a syna Psalma (2019).

Kim s najstaršou dcérou North Zdroj: Kevork Djansezian