Mirka, s priateľom si dlho robila tajnosti… Niektorí ťa podozrievali, či vôbec existuje. Zrejme si počas vysielania šou v TV ani nemohla hovoriť o svojom súkromí. Ako to teda bolo?

- My sme sa skontaktovali už počas vysielania šou v TV - myslím, že sa vtedy vysielala 6. alebo 7. epizóda. Keďže som v tom čase cestovala na západ, tak sme sa aj rýchlo stretli osobne a odvtedy sme vlastne stále spolu. Samozrejme, že som to nemohla pustiť von. Oficiálne som sa správala adekvátne tomu, čo sa aktuálne vysielalo v TV, aby nebol dej a Tomášov finálny verdikt prezradený.

O Matejovi vieme, že je veľký milovník zvierat. Môžeš nám ho predstaviť bližšie?

- Matej pochádza z Jaslovských Bohuníc a momentálne vydal knižku, v ktorej opisuje svoju SNP cestu so svojim psom Hektorom (po turistickej trase Cesta hrdinov SNP, ktorá vedie naprieč celým Slovenskom v dĺžke 770 km, pozn. red.). V knižke je zároveň aj základná osveta, čo sa týka psíkov.

Matej je veľký milovník zvierat. V roku 2017 si zobral z útulku psa Hektora, do ktorého sa zamiloval na prvý pohľad. Ich spoločnú cestu nielen životom i rôznymi dobrodružstvami, opisuje na svojom blogu Pes cez les. Zdroj: Instagram.com/@stachoman

Ako ste sa zoznámili? Čím si ťa získal a kedy preskočila tá povestná iskra?

- S Matejom sme sa zoznámili cez Instagram. Robil vtedy zbierku na knihu a oslovoval rôznych influencerov, aby mu pomohli zviditeľniť myšlienku osvety a podporiť útulky. Jedna fanúšička, ktorá zhodou okolností pozerala Ružu a zároveň sledovala Mateja na jeho instagramovom účte PESCEZLES, mu napísala, aby skúsil osloviť s propagáciou aj mňa. A tak sa naše cesty skrížili. Keďže Matej vôbec nepozerá TV, vôbec netušil, čo je Ruža pre nevestu a kto som ja. Takže mi len napísal a ja som si ho pozrela, kto to je, čo to je a čo vlastne odo mňa chce. A tak sme sa nejako dali do debaty, potom sme sa stretli a hneď sme sa navzájom rozpoznali, že k sebe patríme. Matej si ma získal tým, kým je, aké má názory a vlastne všetkým. Je presne taký, akého som si vysnívala a predstavovala pri sebe, je ku mne veľmi pozorný.

Ako prežíval tvoje vyjadrenia na adresu Tomáša a Petrany v posledných mesiacoch? Vedel to brať ako súčasť tvojej prezentácie v médiách?

- Matej je veľmi uvedomelý človek, úplne to chápal. Vnímal, čo sa deje a čo je potrebné z mojej strany. Ja som šou riešila len na povrch – vlastne len keď som niekde bola ako hosť a pýtali sa ma ňu. Inak sme sa venovali sebe a normálnemu životu.

Mirka a Matej Zdroj: Instagram.com/@mirkahri

Rozhovor pokračuje na ďalšej strane!