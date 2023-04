Veľkonočné kolo tanečnej súťaže Let's Dance máme za sebou. Tentoraz zo šou vypadol kubánsky herec Mario Cimarro so svojou tanečnou partnerkou Vanesou Indrovou. "Bol som tu šesť týždňov, som za to vďačný Slovensku, že som sa toľko naučil, stretol skvelých tanečníkov, bola to úžasná cesta! Ďakujem Let's Dance a ďakujem Slovensku," vyhlásil Cimarro tesne po vypadnutí zo šou.

Mario Cimarro tancoval v 6.kole tango. Zdroj: TV MARKÍZA

Známe krásky na červenom koberci aj tentoraz predviedli zaujímavé outfity. Opäť sa prišla ukázať aj herečka Kristína Svarinská, ktorá aktuálne hviezdi v historickom seriáli Dunaj, k vašim službám.

Hrá v ňom chudobnú predavačku Kláru, ktorá sa osudovo zamiluje do jedného z bohatých majiteľov obchodného domu, charizmatického Petra Kučeru. Zákerná svokra Edita, ktorú stvárňuje Zdena Studenková, im to chce prekaziť a robí možné nemožné, aby spolu mladá dvojica nemohla byť šťastná.

Kristína Svarinská Zdroj: TV Markíza

Kristína prišla na Let's Dance v čierno-bielom outfite. Biele sako dodalo jej outfitu šmrnc a éterická herečka v ňom pekne vynikla. Vďaka výraznému líčeniu sa zmenila na dračicu a keby ju takto zbadal jej osudový muž zo seriálu, ten by veru ani nedýchal...