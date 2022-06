Herec Vladmír Kobielsky má tri deti. Dvoch synov a jednu dcéru. Najstarší syn sa volá Kristián, dcérke dali meno Klára a najmladší syn je Krištof. Jeho ratolesti zdedili krásu po oboch rodičoch. Herec na Deň otcov pridal na Instagram fotku svojich detí, no vám padne do oka jeho dcéra, píše Wanda.

Klára má 14 rokov, no tento vek by ste jej určite netipovali. Vykľula sa z nej riadna kočka, ktorá sa podobá na svoju mamku. Pokojne by mohla mať kariéru modelky. Čo poviete?

Aký je Vlado Kobielsky v súkromí? V rozhovore pre náš týždenník Nový Čas pre ženy o sebe prezradil viacero zaujímavostí.

Prezraďte nám, čo by ste robili, keby ste neboli hercom...

– Keď som bol dieťa, chcel som byť učiteľom. Neskôr som pomáhal starému otcovi v záhrade. Pestovali sme veľa zeleniny a chcel som byť obchodníkom. Nejako by som sa pretĺkol. (Smiech.)

Vaše povolanie je krásne, no určite aj časovo náročné. Máte vôbec niekedy chvíľku pre seba?

– Málo. Ale je to preto, že hoci je na­ozaj časovo náročné, zároveň je veľmi pestré. Som ne­smierne vďačný za to, že sa môžem živiť niečím, čo ma baví. Nie je až toľko ľudí, ktorí si môžu povedať to isté. Uvedomujem si to a vážim si to.

Prejdime k vašej rodine. Máte tri deti. Zmenilo vás otcovstvo?

– Určite áno. Vychovať deti tak, aby z nich vyrástli slušní ľudia, dá zabrať. Zmenilo ma to hlavne v tom, že neustále hľadám rovnováhu medzi prísnosťou a priateľstvom.

Najmladší je Krištofko. Prežívate všetko okolo neho inak ako pri starších deťoch?

– Áno, pandémia mi dovolila vychutnávať rodičovstvo oveľa viac, ako keď boli v jeho veku moje staršie deti. Je to také živé striebro. Začína skúšať, kde sú hranice, čo si môže dovoliť, a mám pocit, že okolo neho sú dvaja skoro dospelí ľudia, ktorí ho milujú a všetko mu dovolia, a ja s manželkou, ktorí musíme určovať hranice. (Úsmev.)