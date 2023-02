Kým doteraz hral Ján Koleník (43) empatického primára Andreja v Druhej šanci, v novinke Dunaj, k vašim službám je z neho nekompromisný príslušník SS Walter Klaus, píše Pluska. Dej sa totiž odohráva v začiatkoch druhej svetovej vojny. Čo o svojej postave prezradil v Teleráne?

FOTO v galérii.

Dunaj, k vašim službám odráža temé časy na Slovensku pred druhou svetovou vojnou. Aké to je hrať v takomto seriáli?



- Vždy to je vyššia radosť účinkovať v projekte, ktoré má vyššie ambície, aj tie umelecké, aj tematické. Dunaj reflektuje časy, je to aj trocha paralela so súčasnosťou, ako do šťastia, snov a takej pokojnej rodinnej atmosféry zasiahne doba, politika, vojna, okupácia. Vidíme to teraz aj u našich susedov na Ukrajine. Ale aby to nebolo iba o politike, je to aj o tom, ako ľudia dennodenne bojujú so svojím šťastím, s láskou a to je nádherné.

Článok pokračuje na ďalšej strane. >>>