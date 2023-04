O Evelyn (32) je známe, že si servítku pred ústa nedáva. V podcaste, ktorý má s Petrou Polnišovou (47), odpovedali na otázky fanúšikov. Prišlo aj na tému mužského prirodzenia a Evelyn priznala, čo by vo vzťahu nestrpela, píše Plus JEDEN DEŇ.

Nie sú žiadne terapeutky, iba obyčajné ženy, ktoré si už čo-to zažili. Poslucháči Evelyn a Petre posielali správy, kde sa oboch dám pýtali na tipy, triky a rady z osobného života. Jednou z nich bola aj slečna, ktorá opísala svoj dokonalý vzťah s partnerom, ktorý mal však jeden háčik.

„Je dokonalý, ale má malého arcivojvodu,” napísala. Z kontextu správy bolo ihneď jasné, že slečna hovorí o prirodzení svojho partnera. Evelyn sa k celej situácii súcitne vyjadrila: „Toto je moja nočná mora. Poviem to tak, ako to je. Život nie je spravodlivý. Ja by som sa zbláznila. Pre mňa je to kritérium, ktoré by som nedokázala odignorovať. Možno to znie povrchne, ale, žiaľ, je to tak. Nepokračovala by som v tom vzťahu. Môžeme sa stretnúť na káve, ale tam sa to končí.”