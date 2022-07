Slovenská komička je inšpiráciou pre mnohé ženy. Neraz čelila bodyshamingu. Ľudia sa totiž navážajú do toho, ako vyzerá. Že má pár kíl navyše. No a čo? Jej telo predsa dalo život už aj dieťaťu. A v konečnom dôsledku, každá sme iná, jedinečná a zaslúžime si rešpekt a úctu či máme kíl 50 alebo 100. Váha neurčuje hodnotu človeka.

Aj to sa snaží Simona Salátová hlásať do sveta. Nerobí si ťažkú hlavu z toho, že ju je, ako sa hovorí, za čo chytiť. Hlavne, že sa cíti ona dobre a námietky nemá ani jej partner Joe Trendy, ktorý je rovnako ako Simona stand-up komik. A práve s ním a so svojím synčekom Damiánom si vyrazila na prvú dovolenku pri mori do Turecka.

Simona si chvíle pri mori užíva. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cf6XzQtKkoB/

A už navždy ostane pre Simonu pamätnou. Pretože práve vtedy si povedal Joe, že je ten správny čas pred svoju lásku pokľaknúť. "Chcel som niečo originálne, žiadny gýč. Tak sme išli ku moru pri západe slnka a tam som pokľakol. Simonka sa len usmiala, takže neviem, či hej, ale prsteň si zobrala," napísal Joe na sociálnu sieť k záberu svojej budúcej pani manželky v bielych šatách s prsteňom.

K zásnubám mal čo povedať zrejme aj jej syn Damián, ktorého reakciu Simona zdieľala v príbehu na Instagrame. "A za 5 minút, čo sme riešili, ako sa ľúbime, tento micicvor spadol do mora a vyváľal sa v piesku. Následne vykrikoval, že nechce bračeka. Asi si myslí, že deti vznikajú nastoknutím prsteňa," napísala so smiechom a v ďalšom príbehu roztopila minimálne romantické nátury, ktoré ju sledujú záberom syna s krabičkou na prstienok. "Damko sa po polhodine vrátil z herne s tým, že vylovil prsteň z automatu a tiež si ma vezme." Drobec v tom má jasno - mama je jednoducho super a tak si ju chce vziať aj on. Simone a Joemu srdečne blahoželáme a prajeme im veľa lásky.