Posledná séria markizáckej reality šou Farma, ktorú vyhral napokon youtuber Filip Jánoš, priniesla okrem napínavej hry, taktík a intríg aj tri zamilované páry. Lásku na statku, bez pomoci sociálnych sietí našli Tamáš so Saškou, Šimon s Alex a tiež východniar Michal, ktorému padla do oka Češka Diana. Kým niekomu to vydrží, ako napríklad Pacovi a Veronike, ktorí dnes majú za sebou svadbu a vychovávajú dvojičky, iným to nevyjde a idú od seba. Ako nedávno Mesut s Natáliou z Farmy 13.

Mesut a Natália ešte ako šťastný farmársky párik. Zdroj: TV Markíza

No a v ich šlapajách kráčajú ďalší farmári. Láska sa nie tak dlho po skončení reality šou skončila aj Diane a Mišovi. Fanúšikovia si všimli, že akosi na sociálnej sieti absentujú spoločné zábery. Pritom zo začiatku sa často navštevovali a dokonca privítali k sebe aj tretieho člena v podobe štvornohého miláčika. A keďže sa začali Dee-čku a Michalovi kopiť správy s otázkou, či ešte tvoria pár, rozhodli sa vyjsť s pravdou von.

"Milí priatelia a naši Insta kamoši, chodí nám od vás obom veľa správ ohľadne toho, či spolu s Miškom naďalej tvoríme pár... Tak nám príde vhodné vám spoločne dať nejaké vyjadrenie, aby sme si ušetrili tieto otázky. S Miškom sme sa vzájomne dohodli ísť každý svojou cestou, sami za seba. Oboch nás to mrzí a snažili sme sa naše cesty spojiť a ísť jednou spoločnou, ale niekedy to nevyjde podľa predstáv. Hold, taký je život. Ja za seba môžem len povedať, že som nesmierne rada za tie spoločne strávené chvíle, ktoré boli úžasné a plné úsmevu a j*bnutosti, pretože, čo si budeme? Obaja sme degeši. Naďalej však zostávame v kontakte a priateľmi. Ja budem navždy Mišáka podporovať a vždy tu pre neho budem, nikdy mi neublížil a je to muž s veľkým srdcom na správnom mieste. Miško si sám prial toto vyjadrenie dať von a keďže je to stále medzi nami a chcem si to aj uchovať, tak vypíname komentáre k tomuto príspevku. Je to naše spoločné rozhodnutie a tak nám ho neberte, nevyvracajte a prijmite ho, prosím. Verím, že nás spolu ešte uvidíte, pretože my sa spolu nelúčime a sme tu pre sebe aj naďalej. Vždy bude jediný, kto ma oslovuje Dee-čko (a ja to zbožňujem) a on bude pre mňa ten uhučaný smejo východniar Modroočko. Ďakujeme vám za pochopenie a kľud a tiež za vašu podporu," napísala bývalá farmárka k spoločnej fotke a ozrejmila tak, že s Michalom viac netvoria pár.