Bývalá tenistka Anna Kournikova (40) sa odfotila s celou svojou krásnou rodinou. Jej partner, známy spevák Enrique Iglesias oslavoval 8. mája svoje 47. narodeniny. Anna mu na Instagrame zablahoželala takto: "Všetko najlepšie tomu najúžasnejšiemu ocinovi! Veľmi ťa ľúbime!" K blahoželaniu priložila aj fotografiu, na ktorej ona s Enriquem objímajú svoje tri nádherné detičky.

Enrique na zábere bozkáva 4-ročnú dcérku Lucy, ktorá má na sebe úžasnú bielu sukničku s červenými kvietkami. Anna drží v náručí jej dvojičku Nicholasa. No a Enrique si ešte do krku vyložil svoju najmladšiu princeznú Mary, ktorá ma dva rôčky a v rodine ju prezývajú Masha. Tá je so svojimi dvoma maličkými copíkmi na zjedenie!

TAKTO už ich detičky vyrástli! FOTO nájdete v galérii.