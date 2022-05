Manželia Gáboríkovci oznámili koncom roka radostnú novinu. Ivanka nosí pod srdcom ich druhé dieťatko. Dcérka Bella sa tak dočká bračeka alebo sestričky. Ivana a Marián sa stanú dvojnásobnými rodičmi.

Bella rastie ako z vody. Samozrejme, robí svojim rodičom obrovskú radosť, čo je vidieť aj z fotiek Ivany Gáborík na osobnom profile na sociálnej sieti Instagram, píše Wanda. Ivanka predviedla aj nový účes, ktorý jej veľmi pristane. Oblečenú mala krásnu zelenú košeľu, táto farba jej pristane zo všetkých najviac. "Ready do pôrodnice - ty len ploď a roď, tak veľmi ti to pristane," nadchla sa fanúšička. "Najkrajšia Slovenka." "Krásna maminka so svojím tajomstvom," napísali ďalšie.

FOTO nájdete v galérii.

Mohlo by vás zaujímať: