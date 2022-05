Mám 52 rokov, ale cítim sa oveľa mladšia na svoj vek. Cvičím, pekne sa obliekam, často chodím ku kaderníčke. Ľudia mi tipujú o 10 rokov menej. Sex je pre mňa naďalej veľmi dôležitý, moja menopauza na to nemá žiadny vplyv.

Manžel je odo mňa o 11 rokov starší. Milujem ho, naozaj! Naše manželstvo je skvelé, hodíme sa k sebe. Klape nám to vo všetkom okrem sexu. Nikdy sme nemali vzrušujúci intímny život. Kým som muža priťahovala a dožadoval sa milovania, neriešila som to. V živote si prešiel veľmi ťažkými chvíľami a veľký stres spôsobil, že okolo 60-ky začal mať sexuálne problémy. Nečudujem sa, že to po dlhšom trápení vzdal. Snažila som sa ho presvedčiť, aby sme vyhľadali lekársku pomoc, ale márne.

Ženy môžu byť krásne v každom veku. Zdroj: Shutterstock

Po rokoch bez sexu som už po dotykoch a milovaní nesmierne túžila. Vtedy som spoznala o 6 rokov mladšieho rozvedeného Tibora. Dokonale mu vyhovuje, že sa stretávame len občas, aby sme sa pomilovali. Nechce sa už ženiť, netúži dokonca ani po vážnom vzťahu. Takto nám to klape.

Chémia medzi nami dokonale funguje, naše milovania sú nesmierne vzrušujúce a vášnivé. Tibor nemá problém ani so sexuálnymi pomôckami a nezvyčajnými polohami, na aké som svojho muža nikdy nedokázala nalákať. Odmietal aj orálny sex, ten Tiborovi našťastie nerobí žiadny problém. Po skvelom milovaní sa obaja vraciame do svojho bežného života.

Milenec mi zachránil manželstvo. Zdroj: Shutterstock

Zo začiatku som mala veľké výčitky svedomia, veď som mužovi klamala... Ale potom som si uvedomila, že bez Tiborovej pomoci by som sa už možno dávno rozviedla! Myslím, že manžel tuší, čo za jeho chrbtom robím, veď ma po toľkých spoločne prežitých rokoch dokonale pozná. Ale na nič sa nepýta, nepátra.

Určite vie, čo sa deje. Miluje ma, aj ja jeho. Je zvláštne, že potrebujeme tretieho človeka na to, aby sa naše manželstvo nerozpadlo.

Vierka