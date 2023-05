Český tanečník Vilém Šír sa do povedomia ľudí dostal v markizáckej zoznamovacej šou Love Island a tanečnej šou Let s Dance, v ktorej sa prvýkrát predviedol minulý rok. V aktuálnom ročníku tancuje opäť, po boku herečky Jany Kovalčíkovej (32), píše Plus JEDEN DEŇ.

Vilém Šír po tréningu na tanečnú šou Let's Dance v Bratislave. Zdroj: EMIL VAŠKO

A v jeden deň tréningu ho redakcia Plusky zastihla v riadnom luxuse. Vilém Šír presne pred rokom tiež drel tanečný parket, keď tvoril súťažný pár s herečkou Zuzanou Kubovčíkovou Šebovou. Ešte predtým sa však zviditeľnil v šou Love Island. Dovtedy ho verejnosť nepoznala, "iba" fanúšikovia tanečného sveta, keďže je profesionálny tanečník. Na šou prikývol aj v aktuálnom ročníku, kde vyfasoval partnerku - opäť herečku - Janu Kovalčíkovú.