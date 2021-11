Mama dvoch synov a stále supersexi Simona nám ukazuje, ako zrelosť ženám neskutočne pristane. Áno, je to tak, pred jej vytrvalosťou skladáme klobúky! Udržať si veľkosť 34 aj po dvoch deťoch je obdivuhodné a my nestrácame nádej, že raz takéto odhodlanie a disciplína postretne aj nás. :-)

Druhou stránkou veci je však jej tvár, ktorá sa fanúšikom prestáva pozdávať. Je za mladistvým výzorom Krainovej plastika, alebo čosi iné? Pre magazín Madam EVA svojho času povedala: "Raz ročne plazmalifting a botox plus mezoterapia s kyselinou hyalurónovou. Nič viac, žiadny skalpel. A mám len jedinú kliniku, ktorej dôverujem a na ktorú chodím."

Slávnostné otvorenie kliniky Yes Visage. Na fotke je Simona Krainová, Lucie Bílá a Zdena Studenková. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Vlna hejtu, Simona reaguje

"Pani Simona, ste nádherná žena, ale tá "přifouknutá" pusa je des. Nemáte to zapotreby! Fakt nie," alebo: "Simona, vždy ste sa mi páčila, ale prepáčte mi, prečo máte tu kačaciu našpúlenú pusu?" Komentár, ktorý dohnal k reakcii aj samotnú Simču, však znie takto: "Prezraď mi prosím Simona, ako to len robíš??? Ty vyzeráš každý rok čím ďalej tým horšie," zhodnotil fanúšik TÚTO FOTKU. Modelkina trefná reakcia na seba nenechala dlho čakať: "Botox, plastiky, hromada prachov..." odpovedala Simona a pridala množstvo smajlíkov. Vtipná konverzácia pokračuje reakciou fanúšika:" Asi by to chcelo ešte pritvrdiť." :-) Článok pokračuje na ďalšej strane.