Obľúbená herečka Helena Krajčiová (47) je v súkromí maminou dvoch nádherných detí. Jej mladší synček Kryštof nedávno oslavoval svoje štvrté narodeniny. Herečka sa nikdy netajila tým, že má doma živé striebra.

"To je malý zázrak, keď sa obe deti pozerajú do kamery a obe sa smejú. Ani má plné ústa, ale čo by som chcela!! Moja osudová veta, keď je najhoršie: “My raz zomrieme a vy dvaja budete mať len jeden druhého!” Dzeci naše milované. Aké sú vaše “osudové” vyhlásenia smerom k deťom, keď cítite, že vás z nich o chvíľu po-ra-zí ????," napísala vtipný komentár na sociálnej sieti herečka.

A tá vydarená fotka! Vysmiaty Kryštof na zábere objíma svoju staršiu sestričku Aniku. Obaja svojej mamine akoby z oka vypadli a najmä na mladšom Kryštofkovi vidno, ako veľmi za posledné obdobie vyrástol. FOTO nájdete v galérii.

Článok pokračuje na ďalšej strane. >>>