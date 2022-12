Písal sa rok 1987, keď režisér Emile Ardolino natočil film Hriešny tanec s hercami Jennifer Grey (62) a Patrickom Swayzom († 57) v hlavných úlohách. Dnes už film patrí medzi kultové tanečné snímky a od jeho nakrútenia ubehlo neuveriteľných 35 rokov. Kultovú snímku sprevádza aj tragický osud filmového Johnnyho, ktorého pred rokmi zabila krutá rakovina, píše Pluska. A hoci si mnohí mysleli, že po smrti Patricka sa už pokračovania nedočkajú, opak je pravdou. Pokračovanie Hriešneho tanca sa bude nakrúcať už v roku 2023 a v úlohe Baby sa znova predstaví už plastikami vylepšená Jennifer Grey.

Film by sa do kín mal dostať pravdepodobne v lete 2024, píše portál TheFace. Kultový tanečný film z roku 1987 trhal rekordy a stal sa nielen kasovým trhákom, ale aj filmom, ktorý zaujme divákov aj po 35 rokoch. Či sa rovnaký úspech podarí zopakovať, sa ešte len uvidí. Čo vieme, je, že ani pokus o televízny remake z roku 2017, ani voľné "pokračovanie" Dirty Dancing: Havana Nights z roku 2004 nezaznamenali rovnaký úspech, či už kriticky alebo komerčne. Tvorcovia filmu však majú v rukáve veľké eso.

Takto si ju pamätáme z filmu Hriešny tanec. Zdroj: Movie Stills DB

Čo by to bol za Hriešny tanec bez Baby?

No nemusíte zúfať, pretože Jennifer Grey si zopakuje svoju rolu Frances "Baby" Housemanovej. „Nikdy tu nebude iný Johnny. Nikdy tu nebude iný Patrick. Toto pokračovanie musí byť samostatný diel. Bude to zložité,” povedala k filmu Jennifer. Patrick Swayze, ktorý hral jej lásku, tanečného inštruktora Johnnyho, zomrel v roku 2009 na rakovinu. Film sa však vždy môže vrátiť späť do minulosti, aby obsahoval nejaké jeho zábery z nakrúcania z roku 1987. „Johnny je súčasťou Babynej cesty v príbehu,“ uviedol režisér pre Digitalspy.

Chýbať bude aj Babyn otec v podaní herca Jerryho Orbacha, ktorý zomrel v roku 2004. Vo filme by sa však mohol objaviť prostredníctvom záberov z flashbacku. Chýbať bude aj sukničkár Robbie, keďže jeho predstaviteľ Max Cantor zomrel v roku 1991 vo veku 32 rokov na predávkovanie drogami.

V novom filme by sa však mohla objaviť Kelly Bishop, ktorá stvárnila matku Baby, Jane Bruckerová, ktorá stvárnila sestru Baby či Cynthia Rohodes, ktorá stvárnila tanečnicu Penny. Kto si však po boku Jennifer Grey z pôvodného obsadenia ešte zahrá, tvorcovia zatiaľ neprezradili. No fanúšikom načrtli aspoň dejovú líniu.

Dej pripravovaného filmu sa má odohrávať v 90. rokoch minulého storočia a Baby sa vracia do rezortu Kellerman, kde strávila to osudné leto. Jej vlastný príbeh v rezorte sa prepletie s novým párom mladých milencov, ktorí vytvoria príbeh leta, mladej romantiky a tanca. Generálny riaditeľ filmovej spoločnosti Lionsgate poznamenal, že film "bude to presne ten druh romantického, nostalgického filmu, na ktorý fanúšikovia čakali".

