Čo vás čaká v oblasti vzťahov, zdravia a práce? December je hektický mesiac vo všetkých smeroch, píše magazín Zdravie. Planéty si dali zaujímavé rande. Spln mesiaca prinesie nevšedné rozhovory, Jupiter vstupuje do nového obdobia a retrográdny Merkúr nám všetkým na konci roku popletie hlavu.

Spln mesiaca v znamení Blížencov nastane 7. decembra. Bude to príležitosť stretnúť sa s najcennejšími ľuďmi, akých vo svojom okolí poznáte, či už sú to priatelia, alebo ľudia, ktorí vás milujú a inšpirujú. Postavenie planét našepkáva, že to budú rozhovory, ktoré najviac potrebujete.

Planéta šťastia a expanzie Jupiter vstupuje 20. decembra do nového 12-ročného cyklu. Na konci mesiaca nám bude privolávať hojnosť za podmienky, že zosúladíme svoje konanie s tým, čo naozaj chceme. Čiže v znamení „odvážnym šťastie praje!“

Posledné dni v roku si kvôli retrográdnemu Merkúru v Kozorožcovi treba sadnúť a skutočne zauvažovať, čo v ďalšom roku mienite urobiť či vytvoriť.

Váhy

Váhy môžu v decembri pocítiť napätie v manželskom zväzku. S partnerom sa môžete viac hádať a k nedorozumeniam môže prísť aj medzi súrodencami. Nedostatok financií môže spôsobiť napätie. Buďte opatrní, na čo budete míňať svoje úspory. Na uzde by ste mali držať aj svoje emócie. V práci môžete byť povýšení, možno vám aj zdvihnú plat.

V decembri vás bude trápiť vyčerpanie a problémy s nervovým systémom. Všímajte si príznaky a poraďte sa s lekárom. Vaša strava by mala obsahovať viac zelenej zeleniny.

Sviatky by mali prebiehať v pokojnej atmosfére. Exotické jedlá či alkohol vedú k zhoršeniu pohody. Ak nechcú kilogramy navyše zmiznúť, musíte veriť vo výsledok a dodať si pozitívny prístup. Stres z práce a problémy vo vzťahu môžu narušiť váš spánok. Musíte sa o seba začať starať, inak to pocítite na zdraví. Kľúčové zásady sú správny príjem tekutiny, udržiavanie zdravej stravy a pravidelné cvičenie.