Obľúbená a uznávaná mexická herečka sa u nás preslávila najmä vďaka úlohe Lucy v telenovele Rosalinda. Už vtedy sa nedala prehliadnuť a hoci išlo o vedľajšiu rolu, niektorým divákom sa páčila viac ako samotná Thalía v úlohe Rosalindy.

Rosalinda so sestrou Lucy Zdroj: Instagram

Ako vyzerá kráska dnes? Nevedno, ako to tie mexické herečky robia, ale čas je k nim milosrdný. Do tváre je to stále tá sladká dievčenská Lucy. A čo sa týka postavy… Z jej zmyselných kriviek sa vám zakrúti hlava! Adriana strávila tohtoročnú letnú dovolenku v Španielsku, navštívila hlavné mesto Madrid aj preslávenú Ibizu. A na pláži dokonca ukázala viac ako chcela… Alebo to bol zámer, že hviezdičku cez prsník umiestnila tak trochu nakrivo? Posúďte sami!

Adriana Fonsecu sa za 25 rokov od natáčania slávnej Rosalindy takmer vôbec nezmenila. Stále je to tá sladká Lucy. Zdroj: Instagram.com/@adrianafonsecaoficial

Adriana žije už 11 rokov v šťastnom manželstve s producentom Ikerom Calderónom. Hoci pár nemá deti, stále sú zaľúbení. Adriana prezradila pre médiá, že sa stretli v čase, keď bola rozčarovaná z predchádzajúceho vzťahu a mala veľký problém dôverovať mužom. V tom čase sa chystala nakrúcať novú telenovelu v Miami na Floride. Čím si ju Iker získal? Vraj bol sympatický, inteligentný a vedel tancovať ako Michael Jackson! Čoskoro pochopili, že vzťah na diaľku nie je pre nich. Iker neváhal opustiť svoj život v Mexiku a vybral sa za svojou láskou na Floridu. "Vôbec to nebolo jednoduché," priznala Adriana, "bolo to prvýkrát, čo sme obaja žili s niekým iným a prispôsobiť sa bolo veľmi ťažké." To, že sú spolu už celých 11 rokoch svedčí o tom, že ich úsilie stálo za to! Viac nádherných fotiek manželov nájdete v GALÉRII. KLIKAJTE SEM!