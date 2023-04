Televízia Markíza na radosť divákov opäť vysiela šou 2 na 1, kde Adela Vinczeová a Dano Dangl pripravia pre svojho hosťa niekoľko brán a vyjdení z komfortnej zóny, za čo si na konci vždy vyslúžia odplatu. Tentokrát bol prvý hosťom raper, kráľ slovenskej hip-hopovej scény, Patrik Vrbovský, ktorého poznáme skôr ako Rytmusa. Mnohých možno prekvapilo, že sa na to manžel moderátorky Jasminy Alagič nechal nahovoriť. Ukázal tak, že nie je tým drsným a nedostupným človekom, ako na prvý pohľad pôsobí. Ba priam naopak.

Hneď na začiatku prekvapil divákov zážitok, ktorý mal Patrik s tanečníkom Johnnym Mečochom. Ako býva zvykom, kamaráti a rodina sa rozhovorili o tom, aký Patrik je a čo s ním zažili a aj o tom, ako sa dal na MMA a box. Práve tanečník si zaspomínal na ich vôbec prvý zápas, keď boli ešte len deti. A síce, Rytmus dostal od Johnnyho knockout do tváre, súčasne zažil vďaka raperovi K.O. aj tanečník. Totiž, roztrhol mu bruško na prste, ktorý začal krvácať.

Tanečník Johnny Mečoch si zaspomínal na prvé boxovanie s Rytmusom, kedy síce Rytmusa trafil do tváre, no krvácal napokon on. A ešte aj odpadol! Zdroj: TV Markíza

"Ja mám s ním prvý MMA zápas. Keď si bude Patrik pamätať, v jeho detskej izbe mi hovorí, že "Poď, ideme boxovať!". A ja že ok. Ako chlapci v tých 90. rokoch sme boli zvyknutí, aj v škole na rôzne také potýčky a bitky, čo chlapec má aj zažiť. Tak sme išli boxovať a mne sa podarilo mu dať ranu do tváre a pichol som mu môj prst do úst., som mu rozbil ústa. A vlastne ako som tu ruku vyťahoval, on nosil rovnátka, tak ja som si roztrhol bruško na prste, bola tam krv a potom som sa zobudil iba v kúpelke, som sa išiel umyť, ako mi Rytmus dáva prvú pomoc, lebo som odpadol. Takže ja som vyhral aj som odpadol. (Smiech.) Takže to bolo také K.O.," zaspomínal si tanečník. Na tento moment sa po odvysielaní dokrútky rozpamätal aj Patrik. "To bolo strašné. On sa úplne na to pozrel a padol," povedal raper.