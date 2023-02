Síce sa to vôbec nezdá, no odvtedy, čo televízia Markíza odvysielala prvú časť seriálu Chlapi neplačú, prešlo už neuveriteľných desať rokov. V čase nakrúcania mal Timur Kramár krátko pred nástupom do tínedžerských rokov. Dnes má syn známeho herca už 21 rokov a je z neho dospelý fešák. Behom rokov poriadne zmužnel.

Pamätáme si ho ako malého chlapca, ktorý stvárnil Sebastiána, syna Tomáša Maštalíra a Petry Vajdovej. V tom čase to vyzeralo, že Timur sa vydá v šľapajách svojho otca a bude z neho herec. Po rokoch však zistil, že ho to nebaví a nechce sa viac pretvarovať. Rovnako ako jeho mladší brat Marko. „Timurko, ktorý má 19 rokov, už jednoducho nechcel byť hercom. Vyslovene mi vtedy povedal, že už sa nebude pretvarovať. Proste ho to nebavilo, tak s tým sekol. Baví ho technika, elektronika, tak sa uberá týmto smerom,” prezradil herec Maroš Kramár ešte pred dvomi rokmi v éteri Rádia Jemné (dnešné Rádio Melody).

V umeleckej sfére sa tak ostala pohybovať len Marošova dcéra Tamara, ktorá sa vydala na spevácku dráhu. Hrdý trojnásobný otec sa z času na čas pochváli záberom svojich detí a fanúšikovia tak môžu vidieť, ako rastú, dospievajú a menia sa. A veru, že Timur poriadne dospel a je z neho hotový muž. A fešák. Veď pozrite ako za tie roky vyrástol!