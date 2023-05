Hviezda seriálu Iveta Alžbeta Ferencová predviedla svoje krivky v plavkách v slnečnom Chorvátsku. Aktuálne tam nakrúca seriál Dobro došli.

"Momentálne sme už jedenásty deň na ostrove Hvar. Ľudia sú tu najlepší, čo viac si priať," poslala pozdrav svojim fanúšikom na Instagrame. Svoje sexi krivky v modrých bikinách hrdo vystavila na obdiv. Followeri ju zasypali pochvalnými komentármi. "Toto je šupa žena krv a mlieko, radosť sa na ňu pozerať. 😉" "Najkrajšia," napísali pod jej fotky na pláži.

Ale príspevok v bikinách nebol jediný, v ktorom predviedla svoju sexi postavičku. Na ďalšej fotke sa ukázala aj v sexi spodnej bielizni. Zároveň sa vyznala aj zo svojich pocitov k vlastnému telu.

Alžbetu Ferencovú aktuálne mnohí vnímajú najmä ako seriálovú Trebišovčanku Ivetu. Zdroj: TV JOJ

"Snažím sa mať čo najlepší vzťah so svojím telom aj 🤍. Nebudeme si klamať, s tým telom je to niekedy ťažšie. Ženské telo sa neustále mení, ale myslím si, že práve to je to krásne. Snažme sa na svoje telo v zrkadle pozerať obdivne, aj keď na sebe nebudeme mať šaty, 🌻" napísala na svojom Instagrame Alžbeta. "Kráľovná!" "Nenormálne voľačo." "Môžeš byť hrdá na svoje krásne telo, ❤️❤️" napísali jej fanúšikovia.