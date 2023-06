V 70., 80. a 90. rokoch minulého storočia by ste len ťažko hľadali v Hollywoode krajšiu ženu. Obrovské modré oči, nadýchané kadere a nádherná postava ju priam predurčovali na to stať sa femme fatale. Okrem úspechov v seriáloch "Dynastia", "Melrose Place" či na filmovom plátne si získala srdce aj dvoch najsexi rockerov tých čias, Tommyho Leeho a Richieho Samboru, bubeníka skupiny Bon Jovi. Obaja s ňou skočili do chomúta a aj keď tieto manželstvá nevytrvali naveky, s Richiem má Heather nádhernú dcérku Avu, ktorá je svetlom jej života a podržala ju aj v tých najťažších chvíľach. >>>

