1. Dean Cain 1983 – 1987

Do filmového Supermana sa zamilovala počas štúdia na Princetone. Práve s ním prišla kráska o panenstvo, keď mala 22 rokov. Na tento zážitok spomína ako na krásny. No koniec štúdia bol zároveň začiatok konca ich vzťahu. Dodnes však tvrdí, že s ním prežila len to najlepšie.