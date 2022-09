Jedna z prvý telenoviel, ktorá si získala milióny fanúšikov,, oslávila tento rok 24. narodeniny. Svetlo sveta uzrela v roku 1998. So zatajeným dychom sme sledovali príbeh Milagros. V duchu sme si hovorili, že až také náhody, ako v tomto seriáli, v skutočnosti predsa neexistujú. Aby išla Milagros robiť práve do domu svojho biologického otca? Že by Lina prišla pracovať do domu, kde už pracuje jej otec? Že by si Damián priviedol domov "snúbenicu", ktorá pred rokmi mala vzťah s Ramónom a ostala z toho dcéra Lina? Trošku priveľa náhod, ale veď telenovela predsa znesie. Niektoré postavy nám pili krv, iným sme tuho držali palce. Po tak dlhej dobe je jasné, že predstaviteľky ženských postáv sa zmenili. Kým taká Victoria DiCarlo akoby ani nestarla, z Glorie sa vykľula poriadna šupa a na Florencii, ktorú si bol Ivo nútený vziať, sa čas podpísal najhoršie.

Milagros a Ivo Zdroj: Telefé International

Milagros, Lina a Gloria boli nerozlučné kamarátky. Mili a Gloria sa poznali už z kláštora odkiaľ odišli pracovať do domu Federica, kde už Lina v tom čase robila. Večne pojašená ryšavka, ktorá milovala motýlikov, sa napokon vydala za Bobbyho, najmladšia čiernovláska Gloria našla tiež svoju lásku a Mili do poslednej časti bojovala o Iva. Victoria Onetto (Lina) má dnes 51 rokov, od 2010 je vydatá za Juana Blasa Caballera a majú spolu 16-ročnú dcéru Evu. Gabriela Sari má 45 rokov a od roku 2014 je jej partnerom Darian Schijman, s ktorým má takmer 5-ročnú dcérku Donnu. Tá má dokonca vlastný profil na Instagrame s vyše 140 000 followermi. Z Gabi sa stala poriadne sexi dračica, v ktorej len ťažko hľadať nevinnú Gloriu. Natalia Oreiro tento rok oslávila 45 narodeniny. Už 21 rokov je šťastne vydatá za Ricarda Molla. V roku 2012 sa im narodil syn Merlín Atahualpa. Aj dnes je zo seriálovej Mili riadna kočka.

Mili, Gloria a Lina Zdroj: Telefé International

Lina a Bobby Zdroj: Telefé International

Záber z nakrúcania svadby Glorie a Chamuka Zdroj: Telefé International

Svadba Milagros a Iva Zdroj: Telefé International

K nezabudnuteľným postavám rozhodne patrí aj Miliina sokyňa Andrea, či skôr žirafa, ako ju Milagros s radosťou prezývala. Tá vystriedala v seriáli otca, syna aj strýka. Hoci hrala poriadnu mrchu, v skutočnosti je Mariana Arias celkom milá osoba. Má dcéru Palomu, ktorá akoby jej z oka vypadla. Doslova je to mamina kópia. Tmavovláska má 57 rokov, no len málokto by jej tento vek tipol. Pokojne schová svojím vzhľadom do vrecka aj nejednu dvadsiatničku.

Andrea a Ivo Zdroj: Telefé International

K personálu rodiny DiCarlo patrili aj kuchárka Socorro a jej dcéra Martha. Práve ony dve pracovali v dome ako prvé. Martha nepatrila medzi práve najmilšie osoby a svojej mame narobila nejednu vrásku. S ostatnými slúžkami sa práve v láske nemala. V skutočnom živote sa však 54- ročná Valeria Lorca s Nataliou Oreiro kamaráti. Val je vydatá za 60-ročného Oscara Ferrigna Jr. a majú spolu osemnásťročného syna Lucia. Silvia Baylé má 73 rokov a zaslúžene si užíva babičkovské radosti.

Ramón, Rocky, Bernardo, Martha, Socorro a Lina Zdroj: Telefé International

Nemôžeme zabudnúť ani Victoriu DiCarlo sestru a zároveň švagrinú Milagros, ktorá ju spočiatku, ako inak, nemala v láske. Priam ju nenávidela. Už v čase nakrúcania bola Verónica Vieyra krásna a roky jej na kráse absolútne nič neubrali. Napriek tomu, že má 54 rokov vyzerá perfektne. Manželstvo so Silvestrom jej nevyšlo, no má s ním dve krásne dcéry - 33-ročnú Camilu a 27-ročnú Macarenu. Aktuálne randí Verónica so sympaťákom Claudiom. Victoriinu mamu Luisu stvárnila Fernanda Mistral, ktorá má dnes 87 rokov a užíva si dôchodok.

Victoria Zdroj: Telefé International

A nakoniec, nemôžeme vynechať ani ženu, ktorú si Ivo musel vziať za manželku - Florenciu, dcéru mafiána. Užil si vďaka tomuto manželstvu až-až. Napokon však všetko dobre dopadlo a nesympatická postava Flor zmizla z deja. V realite má herečka Paola Krum 52 rokov, v 2011 jej krachlo päťročné manželstvo s Joaquínom Furrielom, s ktorým má štrnásťročnú dcéru Eloísu. Zo všetkých herečiek z telenovely sa na Paole čas podpísal najviac a dnes vyzerá absolútne na nepoznanie v porovnaní s tým, ako vyzerala v Divokom anjelovi.