Zoë sa narodila v americkom New Yersey, po rodičoch má dominikánske a portorikánske korene. Po tragickej smrti otca pri dopravnej nehode ju mama poslala aj s dvomi sestrami k otcovým príbuzným do Dominikánskej republiky, kde študovala balet, moderné a latinsko-americké tance. Po návrate do Ameriky sa začala s herectvom. Svoju kariéru odštartovala filmom Tanec s vášňou (2000), v ktorom uplatnila svoj tanečný talent. V roku 2002 sme si ju mohli všimnúť v tínedžerskej dráme Crossroads v hlavnej úlohe s Britney Spears. Hoci Britney strhla všetku pozornosť na seba v pozitívnom i negatívnom zmysle - kritici jej vyčítali, že nevie hrať, - film sa stal kasovým trhákom. Zoë sa vedľajšia úloha vyplatila a filmový svet ju vzal na vedomie. Ďalšie zábery z filmu nájdete v GALÉRII. Klikajte SEM!

Film Crossroads v hlavnej úlohe s Britney Spears, Zoe Saldana a Taryn Manning. Zdroj: moviestillsdb

Pirátka aj vrahyňa

Strihla si aj menšiu rolu pirátky Anamarie v megaúspešných Pirátoch z Karibiku, ale jej výrazný pohybový talent a pružná postava gymnastky ju priam predurčili na stvárnenie rolí v sci-fi ságach ako Star Trek a Avengers. A odtiaľ už bol len krôčik k hlavnej úlohe v Avatarovi, najlepšie zarábajúcemu filmu v histórii kinematografie. Režisér James Cameron si nemohol vybrať lepšie a Zoë získala za stvárnenie role domorodkyne Neytiri množstvo ocenení. V kriminálnej dráme Colombiana sa dokonale zhostila role profesionálnej vrahyne, kde subtílna dievčinka krvilačne pomstí všetkých, ktorí stáli za vyvraždením jej rodiny v detstve. Okrem akčných rolí má však šarmantná herečka na konte aj úlohy v romantických filmoch a komédiách.

Zoe Saldana v Colombiane pomstí svoju rodinu. Zdroj: moviestillsdb.com

Láskou jej života je Talian

Herečka randila 11 rokov s anglickým hercom Keithom Brittonom, v roku 2010 sa zasnúbili no už rok na to sa rozchádzali. Následne rok tvorila pár s hercom Bradleym Cooperom. V roku 2013 stretla lásku svojho života, talianskeho producenta a režiséra Marca Perega, s ktorým má troch synov. Manželia prijali navzájom svoje mená a tak sa volajú Zoë Saldana-Perego a Marco Perego-Saldana. Dvojičky Bowie a Cy prišli na svet v roku 2014 a ďalší synček v roku 2017. V ich domácnosti sa rozpráva anglicky, španielsky aj taliansky.