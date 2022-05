Lucia Barmošová (39) bola dlhé roky známa štíhlymi krivkami, ktoré jej mohli závidieť aj mladšie ročníky. No krátko pred okrúhlou 40-kou už aj ona cíti, ako sama priznala, že s jej postavou sa dejú zmeny, píše Pluska.

Jojkárka je známa tým, že sa v jedle neobmedzuje a pochutí si takmer na všetkom. „Opýtajte sa všetkých, ktorí so mnou trávia čas, chodia so mnou na dovolenky, lyžovačky, je to tak,” prezradila pre jojkársky Top Star. No, s pribúdajúcimi rokmi, ako sama priznala, jej postava už nie je to, čo bývala.



„Myslím si, že to obdobie, keď som mohla naozaj jesť všetko a nepriberala som, sa skončilo. Cítim to, lebo nemám váhu, ale cítim to na oblečení. Niektoré veci neoblečiem, ale nechávam si ich v skrini, v zmysle, že Lucia, toto ešte oblečieš!” hovorí Barmošová, ktorá tak priznala, že pribrala. A bolo to vidieť aj nedávno na obrazovkách, kde predviedla vypuklé bruško a viacerí sa domnievali, že je v radostnom očakávaní. Pravda je teda úplne inde...

„Chcela som si dať rifľové šaty, ale vyzerala som v nich veľmi obtiahnuto, nezapla som ich, čo vám budem hovoriť, poznáte to. Chcem sa viac hýbať, cez covid som s tým prestala, bolo toho veľmi málo. Potrebujem pohyb,” dodala.

