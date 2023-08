Nehľadajte za tým nič nekalé a nemravné... Známa kučeravá tmavovláska je skrátka iba "podnikavé dievča". Pred siedmimi rokmi si otvorila v Bratislave kabaret a vystúpenia, ktoré v rámci neho ponúka, sú takmer vždy vypredané. A samozrejme, že sa z toho teší. Rovnako ako aj jej rodina. Spýtali sme sa jej, aké to je podnikať v tejto oblasti. Vynáša to pekné peniažky?

"Podnikanie je vždy náročné a neisté, v kultúre obzvlášť. Prvý rok to bolo ako kamikadze, ale ten risk a nervy sa vyplatili. Ani nie tak finančne, ale úspech je, že sme vôbec prežili sedem rokov a stále je o náš kabaret záujem. Myslím, že sme široko-ďaleko jediné divadlo, ktoré funguje bez podpory a vie si na seba zarobiť. Niekedy sa na to dívam ako na zázrak. Asi to tak má byť, asi to, čo robíme, dáva zmysel," odpovedala Lucia, ktorá má "pod sebou" zhruba 50 umelcov, ktorí u nej v kabarete účinkujú. Je dobrá šéfka?

"Nemáme vyslovene zamestnancov, ale spolupracuje s nami takmer 50 umelcov, ktorých treba „ukočírovať“. Snažím sa byť nenápadná šéfka, ale zisťujem, že občas treba buchnúť po stole a zastať si svoju pozíciu. Niekedy musím robiť aj nepopulárne rozhodnutia a prijať to, že nie každý ma vždy bude mať rád," tvrdí talentovaná Lucia Siposová.