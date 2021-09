Speváčka Monika Bagárová je hrdá maminka svojej jedinej dcérky Rumie, ktorú má so zápasníkom Makhmudom Muradovom. Zápasnika poznala už dlhšie, nebola to láska na prvý pohľad, ich vzťah sa rodil postupne.Napokon však dospela k záveru, že je to muž, ktorý by mohol byť otcom jej dieťaťa. Tvrdí, že hoci je to tvrdý bojovník, vie byť romantický.

Rodinka. Zdroj: instagram Monika Bagárová