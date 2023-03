Má nielen krásu a talent, ale aj povestnú iskru a charizmu. A práve tá ju odlišuje od množstva iných priemerných hviezd. Herečka má vynikajúce gény a hoci od mája už bude mať bližšie k päťdesiatke ako k štyridsiatke, stále pôsobí veľmi dievčensky. Natalia prezradila, že v jej rodine sa ženy stávajú krajšími až s pribúdajúcim vekom, a my súhlasíme, lebo z mladej, chlapčensky pôsobiacej roztopašnice Milágros sa rokmi stala nádherná a sexi žena.

Herečka má tvár dievčaťa a postavičku ako lusk a tak nečudo, že sa jej len tak hrnú ponuky na módne a kozmetické spolupráce. Niet pochýb, že Natalia nie je len hocijakou modelkou a do svojej práce dáva aj kus hereckého talentu, neskrotnej energie a zmysel pre humor. Je to skrátka osobnosť a sympatické je aj to, že otvorene priznáva estetické vylepšenia. V minulosti si napríklad dala odstrániť podkožný tuk. Má náš rešpekt, lebo takáto úprimnosť sa v zdanlivo dokonalom svete šoubiznisu nenosí. Dnes sa udržiava hlavne surovou stravou a vylúčila mäso. Jej jedálniček tvorí zelenina, ovocie, mliečne výrobky a orechy. Okrem toho maká vo fitku a to niekoľkokrát do týždňa. Preto si môže dopriať aj svoje obľúbené sladkosti, ktorých sa nevie vzdať.



Svoju vášeň pre módu a štýl pretavila aj do vlastnej kolekcie oblečenia Las Oreiro, ktorá odráža herečkinu osobnosť. Je živelná, energická, odvážna, plná farieb a nápaditých motívov. Natalia rovnako inšpiruje aj v oblasti krásy a mejkapu. K jej zjavu neodmysliteľne patrí či skôr patrila aj dlhá hustá hriva, ktorá je však dnes už minulosťou. Natalia si vyskúšala veľmi svieži a šik účes z polodlhých vlasov, ktoré nosí skučeravené a riskla aj ofinu.