Tak predsa sú spolu! Iba nedávno Pluska písala, že rozvedená Martina Schindlerová (34) zavítala do kina po boku advokáta Marcela Borisa. Ten je známy z kauzy zneužívania dievčaťa kňazom z Oravy. Speváčka je aktuálne na dovolenke v Chorvátsku, odkiaľ zverejňuje fotky z rovnakého miesta ako spomínaný advokát, píše Pluska.

O bývalej superstaristke Martine Schindlerovej (34) kedysi dlhé roky nebolo nič počuť. V júli 2012 sa vydala, keď sa jej vyvoleným stal podnikateľ Kamil Haršány. A potom sa po nej zľahla zem. Sedem rokov žila v anonymite a v tzv. zlatej klietke. Medzičasom porodila dve deti. Nasledoval rozvod, začala pracovať a pravidelne ju vídať na spoločenských akciách.

Na konci júna zavítala do spoločnosti po boku známeho advokáta. Jej sprievod ju čakal mierne obďaleč a viackrát si Martinu natáčal na mobil. Kto je sympatický muž po jej boku, komentovať nechcela. Je to právnik Marcel Boris. Vyzerá to tak, že dvojicu spojila najmä ich práca, keďže Martina vyučuje na právnickej fakulte. Či naozaj ide o jej nového partnera, Martina Pluske vtedy nepotvrdila.

Najnovšie ju však usvedčili fotky z Chorvátska, kde dovolenkuje so spomínaným právnikom. Obaja totiž zverejňujú zábery na sociálnej sieti z rovnakého miesta. Martina sa pochválila fotkou z pláže, večerou z morských rýb či plavbou na jachte a z rovnakého miesta zverejnil v tom čase fotky aj Boris. Je teda viac ako jasné, že ide o jej nového partnera. Že by speváčka konečne našla tú pravú lásku?

