Lula potešila na sociálnych sieťach príspevkom s krásnou správou. Na fotografii s manželom Adnanom už rozhodne neskryje tehotenské bruško! "Almaksus 1+1", napísala na svojom profile na instagrame. V komentároch sa okamžite objavili srdečné gratulácie od jej priaznivcov, ale aj známych tvárí a celebritných kamarátok. Dvojici zapriala napríklad aj exfarmárka Jana Hrmová či Zuzana Plačková. "Ja som to vedela, úplne som ti to chcela napísať ,či nie si. Gratulujem. Čaká vás najkrajšie obdobie vášho života," tešila sa spolu s ňou Plačková, o čom napísal aj Plus JEDEN DEŇ.

Lula sa pravidelne objavuje aj na prenosoch tanečnej šou Let´s Dance a inak tomu nebolo ani uplynulú nedeľu. Zábery z akcie zverejnila na svojom profile aj influencerka Bianka Rumanová a pozornému oku neušlo, že Lule sa na nich črtá bruško. Tú najkrajšiu správu ale potvrdila oficiálne až na druhý deň, keď zverejnila tehotenské zábery s manželom Adnanom.