Na Markíze odštartoval 20. februára nový seriál Klamstvo, v ktorom sa predstaví sympatická Monika Horváthová (30). Čo pre Nový Čas pre ženy prezradila o nakrúcaní?

Scenárista sa vyjadril, že ťažší projekt nepísal. Aj vy ste to tak cítili?

– Áno, bolo to náročné pre každú zložku, ktorá na seriáli pracovala. Preto som hrdá na každého, kto sa na tom podieľal. Má 12 dielov, ale mala som miestami pocit, že točíme film. Prevažnú časť sme točili v exteriéri a chladnom počasí. A sú dve veci, ktoré totálne nezvládam – únavu a zimu! Tak si ma viete predstaviť, ako som asi vyzerala pri skorých ranných nástupoch. (Smiech.) Pri točení v exteriéri mi skutočne nebolo všetko jedno. Začať sa otužovať je pre mňa čosi nedosiahnuteľné, a tak som dúfala, že to nejako celé prežijem. Až kým som sa tesne pred Vianocami nechtiac neprevrátila na kajaku do ľadovej štvorstupňovej vody Dunaja. Vtedy som trošku oľutovala, že som sa doma nesprchovala aspoň vlažnou vodou. (Smiech.)

Ako napovedá už názov, seriál sa točí okolo klamstva. Dokážete nejaké ospravedlniť?

– Každé klamstvo má svoj dôvod. To je niečo, čo sa snažím pochopiť po odhalení klamstva. Len čo je to pre mňa nevysvetliteľná vec, v tom momente dávam od toho ruky preč. Dôvera je pre mňa zá­klad každého vzťahu. Tak sa to snažím učiť aj svoje deti.

Vašim hereckým partnerom je Tomáš Maštalír. Sadli ste si?

– S Tomášom som mala možnosť pracovať v Slovenskom národnom divadle. Takže sme do tohto projektu nevstúpili ako dvaja neznámi. Bola to veľmi príjemná spolupráca na profesionálnej úrovni.

