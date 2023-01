Holandská rýchlokorčuliarka Jutta Leerdam (24) momentálne patrí medzi najlepšie športovkyne vo svojom obore, no okrem úspechov sa môže pochváliť aj dokonalou postavou a jej krása opantá nejedného muža, píše Šport24. Sexi blondínka prezradila, čo stojí za jej úspechmi.

Holandsko je známe tým, že patrí v rýchlokorčuľovaní medzi najväčšie veľmoci. Jutta Leerdam je jedným z posledných objavov a krásna blondínka neohuruje len svojimi schopnosťami na korčuliach, ale aj výzorom a dokonalou postavou. Na konte má jednu striebornú medailu z olympiády v Pekingu a mnoho ďalších úspechov zo svetových šampionátov a pohárov.

Leerdam v poslednom čase nabrala na sile a zdá sa, že toto je tajný recept, vďaka ktorému sa neustále zlepšuje a dosahuje ešte lepšie výsledky. Na jej vzhľade sa to vôbec neodzrkadlilo a krásna Holanďanka posiela svojím výzorom mužov doslova do kolien. „Teraz som silnejšia a ťažšia, no tuk navyše využívam ako silu,“ zverila sa sexi Jutta pre web nporadio1.nl. Sexi krivky úspešnej športovkyne v plnej paráde nájdete TU!

Horúce FOTO krásnej rýchlokorčuliarky nájdete TU!

