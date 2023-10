Michael a Kristine Barnettovci z americkej Indiany sa rozhodli v roku 2010 poskytnúť domov zdravotne postihnutému šesťročnému dieťaťu z Ukrajiny, ktoré trpelo na ojedinelé ochorenie rastu kostí, čo spôsobilo, že bola trpasličieho vzrastu. Dievčatko vyrastalo v detskom domove na Ukrajine, takže predstava bohatej americkej rodiny bola ako sen. Prvé fotky z výletu v Disney worlde spolu s ich tromi synmi tomu napovedali, ale keď sa Kristine pokúsila okúpať ich novú dcéru, bola šokovaná, keď objavila ochlpenie. Netrvalo dlho a adoptívna matka zistila, že Natalia tajila aj svoj menštruačný cyklus.

Natália mala podľa nich 22 rokov. Zdroj: Instagram.com/@didnotneedtoknow

Podozrenia pokračovali

Noví rodičia začali mať podozrenie, že Natalia nemá šesť rokov, ale viac. Podľa nich jej tvár aj stavba tela vyzerali vyvinutejšie a napríklad aj jej reakcie a slovná zásoba nezodpovedali veku. Tvrdili, že sa im Natalia dokonca vyhrážala nožom, niekoľkokrát sa v noci zobudili a ona stála s nožom v ruke a vravela, že ich chce zabiť. Tiež sa podľa nich pokúsila otráviť Kristine alebo ju chcela zhodiť do elektrického plota. Neskôr tento prípad Natalia vysvetlila tak, že ju nútili celé hodiny kráčať po ranči, vzhľadom na jej diagnózu to bolo ťažké a ona sa pošmykla a zachytila sa matky, ktorú so sebou nechtiac stiahla v blízkosti elektrického plota.

Kto má pravdu? Čítajte na ďalšej strane....