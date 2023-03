Talentovaná herečka Ráchel Šoltésová hrá v historickom seriáli Dunaj, k vašim službám predavačku Kristínu. Jej postava to má v živote trochu pomýlené, tvrdo odsudzuje Židov a chodí s agresívnym gardistom, ktorý jej ubližuje. Kristína dlho ani netušila, kto je jej skutočná mama. V seriáli sa len nedávno dozvedela, že pred ňou rodičia toto bolestivé tajomstvo dlhé roky skrývali. Jej skutočnou mamou je vedúca oddelenia módy Vilma, ktorú bravúrne stvárňuje Monika Hilmerová.

Keď u nej bola Kristína na návšteve, našla v jej zásuvke fotografiu, na ktorej je s ňou, keď bola ešte malé dievčatko. Tak sa dozvedela, že Vilma je jej matka. Túto pravdu znáša veľmi ťažko a nevie sa zmieriť s tým, že jej Vilma klamala. Ona sa ale nevzdáva a o svoju dcéru chce zabojovať.

Kristína to má ťažké aj v ľúbostnom živote. Mladý gardista Julo, s ktorým chodí, jej dal už aj facku. Napriek tomu s ním naďalej chodí a pred všetkými ho ospravedlňuje. Keď sa objavil na scéne príťažlivý Ervín Steiner, rozbúchalo sa jej srdce. Ervín je však Žid a táto skutočnosť im (zatiaľ) bráni v tom, aby sa mohli viac zblížiť.

Praskne Vilmino tajomstvo. Zdroj: TV Markíza

Ervína hrá sympatický herec Karol Tóth. S hereckou kolegyňou Ráchel sa odfotili aj v súkromí. "Čo myslíte, budú Ervín a Kristína spolu? My to ešte totiž nevieme. Ale fakt. 😂" Ľudia im v komentároch na Instagrame písali, že si želajú, aby sa do seba tieto seriálové postavy zaľúbili. "Radšej s Ervínom ako s tým násilníkom Julom... Áno, buďte spolu. 🙂" "Bolo by to super, keby boli spolu…" "Ale my to už tušíme. ❤️A áno, budú, 😍" dúfajú fanúšikovia.

Herecká dvojica si spolu urobila aj ďalšiu fotku, na ktorej sú obaja oblečení celkom inak, než ako ich vídame v seriáli. Karol sa z elegantného mladíka zmenil na rebela a je z neho neskutočný fešák! Pozrite na jeho účes a ten výraz, máme tu nového lámača ženských sŕdc! Aj Ráchel to v čiernych džínsoch a koženom kabátiku veľmi pristane.