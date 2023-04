Kristína Tormová dávno nie je známa len tým, že je herečkou. Na sociálnej sieti búra stereotypy o kráse, o tom, že za každých okolností musíme byť my, ženy, v absolútnej pohode a šťastné, aj keď nám kypí polievka, bolí nás hlava, horí nám tričko pod žehličkou a do toho sa okolo nás naháňajú deti. A presne preto ju jej fanúšikovia milujú. Lebo neukazuje len to pozlátko, ale aj realitu.

Kristína Tormová s manželom Petrom. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CfKKIJsIViV/

Okrem toho je známa aj vďaka knihe Som mama, ktorú napísala, keď sa ňou stala a tiež vďaka niekoľkým vtipným a trefným kolekciám tričiek pre mužov, ženy aj deti. Kým doposiaľ to bolo v jej rukách, nedávno dala priestor aj svojim dcérkam Matilde a Ele, ktoré si vymysleli vlastnú značku, samozrejme, s pomocou maminky a ich macocha (ako volajú svojho nevlastného otca Petra) a tričká sú na svete. "Mi to robíme tak že nakreslime niaky obrázok a maminka to potom odfotí a pošle to k nám do firmi a vitlačia sa trička. A inak tie obrázki kreslíme običajnou ceruzkou alebo perom a maminka ich potom nájde po bite a odfoti ich. vimisleli zme ju kedˇ sme mali 8 rokou takže teras a aj teraz ju máme," znie roztomilý opis noviniek na webe. Áno, presne takto detsky krásne aj s chybami, ktoré bežnému človeku idú vyvaliť oči, je to zverejnené na internete. Pretože je to ich - Matildine a Eline. Tieto dve malé dizajnérky nakreslili veveriťku s holou riťkou, pandomačku a jednorožca kakajúceho dúhu.

A práve pri tejto príležitosti sa nechali v nových tričkách nafotiť starí rodičia dvojičiek, Boris a Katka Farkašovci, ktorých dievčatá volajú Bobo a Kati. Ako ďalej dievčatká píšu, ich tričká môžu nosiť všetci. Aj babka s dedkom. A tak si Kristínini rodičia zapózovali v jej kuchyni, aby sa stali tvárami novej značky, ktorú vymysleli ich vnučky. A musíme uznať, že pani Katarína, hoci oslávil v máji jubileum - 70 rokov, absolútne na to nevyzerá. Práve naopak, vyzerá, že prekypuje energiou a je to kočka. Zrejme ostáva duchom mladá aj vďaka svojím vnúčatám.