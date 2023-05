Tereza bola od začiatku takou šedou myškou, kamarátku si našla ihneď v sebavedomej Petrane, ktorá po Tomášovi hádzala očko od prvého momentu. Najprv sa zdalo, akoby sa Tomáš Teri ani nepáčil, avšak po pár častiach sme si všimli, že to medzi nimi poriadne iskrí…Momentálne je v top trojke, prebojovala sa až do finále, čo myslíte, vyhrá to práve ona?

Tereza. Zdroj: TV MARKIZA, instagram.com/terinka_a/

Show sa predtáčala niekoľko mesiacov dopredu a tak je výherkyňa už dávno známa, avšak len v kruhu TV Markízy. Uplynulo cca sedem mesiacov od dotočenia show, dievčatá sa poriadne zmenili a medzi nimi vyniká práve Teri. Tú Terezu, ktorú vidíme na obrazovkách, by ste dnes nespoznali. Dredy sú preč a dokonca aj jej krátke vlasy, ktoré mala ešte v show. Keď ju zbadáte…Aha na ňu V GALÉRII TU.