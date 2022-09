Vo chvíľach, keď sa celá kráľovská rodina zhromaždila na rozlúčke s panovníčkou, si to všimli všetci. Tú neskutočnú podobu najmladšieho vnuka s princom Williamom, o koho ide a ako vyzera?

Syn princa Edwarda a jeho manželky Sophie z Wessexu tiež prišiel ako jedno z ôsmich vnúčat dať posledné zbohom svojej starej mame, kráľovnej Alžbete, píše Emma. Vikomt James Mountbatten má len 14 rokov a na verejnosti sa veľmi neukazuje, verejnosť si však všimla neuveriteľnú podobu s princom Williamom z čias, keď ten mal 15 rokov a kráčal za rakvou svojej mamy, princeznej Diany.

Za rakvou kráčali členovia kráľovskej rodiny na čele s novým panovníkom Charlesom III. Zdroj: Getty Images

James už na rozlúčke spred niekoľkých dní upútal pozornosť aj tým, že sa správal veľmi dôstojne a pôsobil oveľa vyzretejšie než na svojich 14 rokov. Mimochodom, v kuloároch nebolo žiadnym tajomstvom, že práve James bol najobľúbenejším vnukom panovníčky, ktorá by to síce oficiálne nikdy nepriznala, ale zdroje z kráľovského paláca to dobre vedeli.

Môže za to nielen fakt, že bol najmladším vnúčaťom panovníčky, ale aj to, že s rodičmi býval v rezidencii Bagshot Park, ktorá je doslova na skok od Windsorksého zámku, a tak bol u svojej starej mamy pečený varený a veľmi často ju navštevoval. Na rozdiel od svojich bratrancov Williama, Harryho, Petra Philipsa a sesterníc princeznej Zary, Beatrice a Eugenie, ktorí už majú svoje povinnosti aj rodiny. Mimochodom, jeho staršia sestra Lady Louise Windsor, ktorá má osemnásť rokov, je 15 v poradí na nástupníctvo trónu, zatiaľ čo James má „na čakačke“ číslo 12. Ako vyzerá?

Pozrite si v galérii, kde uvidíte aj ostaných rodinných príslušníkov, ktorí sa prišli pokloniť pamiatke kráľovnej.

Princ Willam mal 15. rokov, keď musel pochovať svoju mamu, princeznú Dianu Zdroj: archív

