Natália, máte krásnu postavu. Opýtam sa na rovinu: Koľko vážite a meriate?

– Vážim 62 kilogramov a meriam 175 centimetrov.

Sú všetci vo vašej rodine takí štíhli?

– Vôbec. U mňa moja postava nie je geneticky daná. Keby som sa „opustila“, jedla, čo chcem, a prestala cvičiť, kilá by mi rapídne stúpali. Keby som chcela, mohla by som mať aj 100 kíl. (Smiech.) Ale nechcem. Radšej sa cítim dobre, a preto musím niečo robiť. Napríklad dávať si pozor na to, čo a koľko zjem, a pravidelne sa hýbať. Ale strava je alfa omega.

Čo ste včera jedli? Ale pravdu! (Smiech.)

– Mám v jedení jednu veľkú výhodu: Mám firmu, ktorá robí také krabičky, v ktorých je naporcované chutné, vyvážené, zdravé jedlo na celý deň. Samozrejme, že z toho aj vybočím, lebo si myslím, že všetko musí byť v rovnováhe, a teda rada zhreším aj s nejakým nezdravým jedlom. Včera som sa ale celkom držala. Ja totiž neraňajkujem, takže som začala skorým obedom, čo bola ryža s kuracím mäsom, na olovrant som si dala zdravý koláčik a na večeru zeleninové placky so zemiakmi. A potom som si ešte zobla z dcériných tyčiniek. (Smiech.)