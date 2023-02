Šou Na nože, ktorú v Česku diváci poznajú pod názvom Áno, šéfe! so Zdeňkom Pohlreichom (65), sa teší mimoriadnemu diváckemu úspechu. V slovenskej verzii pomáha reštauráciám šéfkuchár Martin Novák (37), ktorý v tretej časti navštívi prevádzku v Ludaniciach pri Topoľčanoch, píše Pluska. Keď však vojde do kuchyne, takmer sa rozplače!

Zábery z kuchyne nájdete v galérii.



Martin Novák sa do tretice vyberie do reštaurácie v Ludaniciach pri Topoľčanoch. Hneď pri prvom pohľade na budovu ostane šokovaný. Uvidí totiž až 2 názvy a nebude vedieť, či je na správnej adrese. Po stretnutí s majiteľom sa dozvie, prečo tomu tak je: "Pred rokom a pol nás vysťahovali z predchádzajúcej adresy. Tam nám to fungovalo dobre. Zvýšili nám však nájom o trojnásobok, tak sme odišli." Keď Martin vojde dnu, opäť príde ,,facka." "Čistá hranolkáreň!" zahlási znechutene. >>>